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Денежная база в Азербайджане незначительно выросла за год

Финансы Материалы 1 августа 2022 13:06 (UTC +04:00)
Денежная база в Азербайджане незначительно выросла за год

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане по итогам июля 2022 года составила 16,12 миллиарда манатов, что на 2,99 процента, или 467,6 миллиона манатов превышает показатель предыдущего месяца, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

По данным регулятора, в годовом исчислении денежная база выросла на 13,42 процента, или 1,907 миллиарда манатов.

Денежная база в Азербайджане в июле 2021 года составила 14,213 миллиарда манатов.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.

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