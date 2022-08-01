Денежная база в Азербайджане незначительно выросла за год

БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане по итогам июля 2022 года составила 16,12 миллиарда манатов, что на 2,99 процента, или 467,6 миллиона манатов превышает показатель предыдущего месяца, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

По данным регулятора, в годовом исчислении денежная база выросла на 13,42 процента, или 1,907 миллиарда манатов.

Денежная база в Азербайджане в июле 2021 года составила 14,213 миллиарда манатов.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.