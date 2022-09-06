Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации

БАКУ /Trend/ - Шестого сентября на Бакинской фондовой бирже прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1 820 дней, передает во вторник Trend со ссылкой на минфин.

В ходе аукциона 10 инвесторов подали 19 заявок в ценовом диапазоне от 86,3213 (9,5 процента) до 93,8803 маната (7,4899 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 91,9276 маната (7,99 процента), а средневзвешенная цена - на уровне 92,8792 маната (7,7447 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 30 698 500 манатов, а объем размещения – 10 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций – 31 августа 2027 года