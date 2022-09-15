Азербайджан и АБР обсудили будущие направления сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с главным экономистом Азиатского банка развития (АБР) Альбертом Парком.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство финансов, стороны обсудили текущее состояние и будущие направления сотрудничества между Азербайджаном и АБР, основные направления стратегии партнерства между Азербайджаном и АБР.

Министр финансов подробно проинформировал о мерах правительства, осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева, широкомасштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных территориях, отметил важность поддержки АБР в проектах, реализуемых правительством для достижения целей развития экономики страны.

Альберт Парк, выразив удовлетворение долгосрочным и стратегическим сотрудничеством между Азербайджаном и АБР, отметил, что экономические реформы, проводимые в Азербайджане в условиях борьбы с глобальными экономическими угрозами, успешно продолжаются и что АБР готов и впредь расширять сотрудничество с Азербайджаном, поддерживать приоритеты экономического развития страны.