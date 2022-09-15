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Азербайджан и АБР обсудили будущие направления сотрудничества

Финансы Материалы 15 сентября 2022 09:51 (UTC +04:00)
Азербайджан и АБР обсудили будущие направления сотрудничества

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с главным экономистом Азиатского банка развития (АБР) Альбертом Парком.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство финансов, стороны обсудили текущее состояние и будущие направления сотрудничества между Азербайджаном и АБР, основные направления стратегии партнерства между Азербайджаном и АБР.

Министр финансов подробно проинформировал о мерах правительства, осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева, широкомасштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных территориях, отметил важность поддержки АБР в проектах, реализуемых правительством для достижения целей развития экономики страны.

Альберт Парк, выразив удовлетворение долгосрочным и стратегическим сотрудничеством между Азербайджаном и АБР, отметил, что экономические реформы, проводимые в Азербайджане в условиях борьбы с глобальными экономическими угрозами, успешно продолжаются и что АБР готов и впредь расширять сотрудничество с Азербайджаном, поддерживать приоритеты экономического развития страны.

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