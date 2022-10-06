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ЦБ Азербайджана выставил на аукцион ноты

Финансы Материалы 6 октября 2022 14:00 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион ноты

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Шестого октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошли два аукциона по размещению нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 60 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе первого аукциона 12 инвесторов подали 19 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 52 305 300 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 97,8035 маната (4,81 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 23 марта 2023 года.

По итогам второго аукциона 11 инвесторов подали 18 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 50 222 300 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 96,4884 маната (5,2 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 15 июня 2023 года.

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