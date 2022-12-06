Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - Шестого декабря на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1 092 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 22 инвестора подали 36 заявок в ценовом диапазоне от 93,2 (8,4641 процента) до 95,8437 маната (7,406 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 95,3428 (7,6036 процента), а средневзвешенная цена - 95,4513 маната (7,5607 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 162 937 600 манатов, а объем размещения – 25 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 24 июня 2025 года.