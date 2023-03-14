Минфин Азербайджана и АБР обсудили программу дальнейшего кредитования

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с директором отдела государственного управления, финансового сектора и торговли департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Тариком Ниязи.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минфин, в ходе встречи была обсуждена программа дальнейшего кредитования, основанная на устойчивости экономического развития в стране.

Кроме того, на встрече были проведены консультации по текущему состоянию и будущим направлениям сотрудничества между Азербайджаном и АБР, отмечена важность подготовки новой стратегии партнерства по стране в соответствии с документом “Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития” и Стратегией социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы.

В ходе встречи была подчеркнута поддержка и техническая помощь, оказываемая АБР для повышения макроэкономической стабильности страны, эффективности в государственном секторе, обсуждены стратегические цели правительства и повестка дня реформ в управлении государственным сектором и развитии финансового сектора.

Напомним, что членами АБР являются 67 стран, головной офис банка находится в Маниле (Филиппины).