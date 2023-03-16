Азербайджанская НБКО выставила на торги облигации

БАКУ /Trend/ - 16 марта на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению необеспеченных бездокументарных облигаций НБКО "Finca Azərbaycan" на сумму три миллиона манатов со сроком обращения 24 месяцев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

По данным БФБ, в ходе аукциона семь инвесторов подали семь заявок.

Годовая ставка составила 12,5 процент, а процентные платежи выплачиваются инвесторам каждые три месяца.

Андеррайтером размещения выступило ЗАО "AzFinance investisiya şirkəti".

Напомним, что 30 сентября 2022 года решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи облигации НБКО "Finca Azərbaycan" общей стоимостью три миллиона манатов были включены в листинг стандартного сегмента рынка.

По данным Центрального банка Азербайджана, на сегодняшний день всего в стране числятся 55 НБКО.

Отметим, что Небанковская кредитная организация - специализированная кредитная организация, осуществляющая на основании специального соглашения (лицензии) выдачу кредитов и другие виды деятельности, предусмотренные законом Азербайджана “О небанковских кредитных организациях”.