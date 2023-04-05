Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

Недвижимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

Финансы Материалы 5 апреля 2023 09:51 (UTC +04:00)
Недвижимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 27 апреля на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО "Texnikabank", находящегося в процессе ликвидации, сообщает в среду Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется нежилое помещение площадью 278,9 квадратных метра по адресу: город Мингячевир, проспект Гейдара Алиева, 32А. Стартовая цена - 420 000 манатов.

Участник торгов должен будет заплатить аукционной организации пять процентов от цены продажи. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе должны представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99455) 206-66-67.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости