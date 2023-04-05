Недвижимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 27 апреля на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО "Texnikabank", находящегося в процессе ликвидации, сообщает в среду Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется нежилое помещение площадью 278,9 квадратных метра по адресу: город Мингячевир, проспект Гейдара Алиева, 32А. Стартовая цена - 420 000 манатов.

Участник торгов должен будет заплатить аукционной организации пять процентов от цены продажи. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе должны представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99455) 206-66-67.