Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 11 апреля на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1 092 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 25 инвесторов подали 74 заявки в ценовом диапазоне от 83,3171 (14 процентов) до 98,0261 маната (7,75 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 95,4686 (8,75 процента), а средневзвешенная цена - 96,4273 маната (8,3713 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 181 719 300 манатов, а объем размещения – 60 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 7 апреля 2026 года.

Напомним, что недавно Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана в качестве платежного агента осуществил купонные выплаты по облигациям министерства финансов Азербайджана.

Согласно информации, произведены купонные выплаты на сумму 3 497 934 маната.