Кредитный портфель PASHA Bank вырос на 9% в 2022 г. - Джавид Гулиев

БАКУ /Trend/ - Кредитный портфель PASHA Bank в 2022 году вырос на 9 процентов с двух миллиардов манатов до 2,28 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев.

«Общая доля кредитного портфеля банка среди банков страны составляет 25 процентов. Кроме того, 99 процентов операций банка были исполнены в цифровой среде. Также на 32 процента выросли платежи, а безналичные платежи выросли на 36 процентов, рост платежей в иностранной валюте составил 30 процентов», - сказал Гулиев.

Он отметил, что корпоративный банкинг является приоритетной отраслью деятельности PASHA Bank.