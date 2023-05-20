Азербайджанский "Günay Bank" объявлен банкротом

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский "Günay Bank", лицензия которого была отозвана Центральным банком Азербайджана (ЦБА) 16 мая, объявлен банкротом.

Как сообщает в субботу Trend, такое решение принял Бакинский коммерческий суд.

Согласно решению, Азербайджанский фонд страхования вкладов был назначен ликвидатором банка.

Фонд предоставит информацию о сроках и месте выплаты сбережений населения.

Напомним, что ЦБА аннулировал лицензию ОАО "Günay Bank" в связи с тем, что совокупный капитал банка меньше установленного требования - 50 миллионов манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала меньше трех процентов.