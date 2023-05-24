Предложение на валютных аукционах в Азербайджане превысило спрос

БАКУ /Trend/ - Значительный рост в поступлениях иностранной валюты в Азербайджан повлиял на спрос и предложение на валютном рынке, что в свою очередь привело к тому, что предложение на валютных аукционах превысило спрос.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

«На 99 валютных аукционах, проведенных в течение 2022 года, было продано валюты на сумму 5185,7 миллиона долларов, что на 1502,6 миллиона, или 22,5 процента меньше, чем в 2021 году. Спрос на валюту также снизился по сравнению с 2021 годом и составил 67,6 миллиона долларов», - сказал Гюльмамедов.

В результате продажи валюты, осуществленной SOFAZ на валютных аукционах, проведенных в течение года, в госбюджет поступило 7923,0 миллиона манатов, сказал он.