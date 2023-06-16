Центробанк Азербайджана о мерах по ограничению инфляционного давления

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) пытается ограничить инфляционное давление посредством монетарных условий.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБА Азер Алескеров в рамках панельной дискуссии в ходе представления отчета ВБ.

"За последний год ЦБА повысил учетную ставку с 6,25% до 9%, активизировал операции по стерилизации, а также реализовал меры по улучшению пропускной способности процентного канала. С сентября 2022 года инструменты денежно-кредитной политики будут внедрены в новой конфигурации. Активизировались инструменты постоянных возможностей, расширился спектр операций на открытом рынке, изменился порядок дифференциации норм обязательных резервов. Работа, проводимая как по внедрению инструментов местной денежно-кредитной политики, так и по развитию инфраструктуры финансовых рынков, сопровождается активизацией денежного рынка. В настоящее время денежный рынок в Азербайджане в основном состоит из 2-х сегментов: необеспеченного и обеспеченного. Незащищенный сегмент работает на платформе Bloomberg. А обеспеченный сегмент-это рынок РЕПО, работающий на платформе ЗАО "Бакинская фондовая биржа". Возникающая в обоих направлениях активизация создает условия для формирования репрезентативных процентных индексов. Эти репрезентативные процентные индексы рассчитываются на ежедневной основе и публикуются. Положительным моментом является то, что проценты, сформированные в обоих сегментах, начали реагировать на процентный коридор ЦБА. Мы можем сказать, что процентная передача денежно - кредитной политики уже работает”, - отметил Алескеров.