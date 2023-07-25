Предправления "Азерпочт" прокомментировал проблемы, связанные с обменом валюты

БАКУ /Trend/ - Проблемы, связанные с обменом валюты, чаще всего встречаются в мелких отделениях ООО "Азерпочт".

Об этом сказал во вторник Trend председатель правления ООО "Азерпочт" Афган Джалилов в кулуарах мероприятия, посвященного итогам первого полугодия 2023 года.

По его словам, "Азерпочт" имеет соответствующую лицензию на оказание финансовых услуг и соответствует требованиям регулятора.

"Так, в соответствии с лицензией необходимо проводить кассовые операции, услуги по инкассации, а также должны быть установлены специальные сейфы для хранения денежных средств. Инфраструктура некоторых мелких отделений не позволяет реализации этих инициатив и мы не можем там хранить крупные суммы, следовательно возникают проблемы с обменом валют. Конечно, мы стараемся удовлетворять потребности населения в этом вопросе. Так, например, в центральных и крупных отделениях у нас имеется соответствующая инфраструктура и граждане могут проводить любые валютные операции и проблем с недостатком средств не возникает", - добавил он.

Отметим, что ранее сообщалось о проблемах связанных с обменом валюты в районных отделениях ООО "Азерпочт". Отмечалось, что возникают трудности как в покупке, так и в продаже крупных сумм в иностранной валюте.