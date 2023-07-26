Центробанк Азербайджана об ожидаемом уровне инфляции по итогам 2023 года

БАКУ /Trend/ - По итогам 2023 года инфляцию в Азербайджане ожидается снизить до 6-7 процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, в 2024-2025 годах ожидается достижение базового показателя в 4-6 процента.

Отметим, что инфляция в июне по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,9 процента (до 10,6 процента). Годовая продовольственная инфляция снизилась до 11,5 процента.