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Центробанк Азербайджана об ожидаемом уровне инфляции по итогам 2023 года

Финансы Материалы 26 июля 2023 11:38 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана об ожидаемом уровне инфляции по итогам 2023 года

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - По итогам 2023 года инфляцию в Азербайджане ожидается снизить до 6-7 процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, в 2024-2025 годах ожидается достижение базового показателя в 4-6 процента.

Отметим, что инфляция в июне по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,9 процента (до 10,6 процента). Годовая продовольственная инфляция снизилась до 11,5 процента.

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