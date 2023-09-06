Каждая четвертая транзакция в POS-терминалах в Азербайджане является "токеновой" - ЦБА

БАКУ/Trend/ - Каждая четвертая транзакция, совершаемая сегодня в POS-терминалах в Азербайджане, является "токеновой" (то есть транзакцией через мобильные телефоны или другие смарт-устройства).

Как передает в среду Trend, об этом сказала директор департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Камала Гурбанова в ходе азербайджано-турецкого Fintex форума.

По её словам, это показатель того, что население Азербайджана открыто к инновациям.

"По состоянию на первое августа объем безналичных расчетов по данным картам в стране увеличился в два раза и достиг 24 миллиардов манатов. Доля безналичного обращения в карточных платежах внутри страны увеличилась на 12,3 процентных пункта и составила 53 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»", - подчеркнула она.

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