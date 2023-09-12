ЦБА о причинах снижения профицита счета текущих операций платежного баланса Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Во втором квартале 2023 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 5,2 миллиарда долларов.

Как передает вторник Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

По его словам, это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Снижение цен на нефть и газ повлияли на профицит счета текущих операций. Доля счета текущих операций в ВВП составила 14,5 процента», - сказал он.

Новость обновляется