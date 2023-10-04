БФБ провела аукцион по размещению облигаций минфина Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 3 октября 2023 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов с ISIN-кодом AZ0101030085 и сроком погашения в 364 дня, сообщает в среду Trend.

Согласно данным министерства финансов Азербайджана, общая номинальная сумма заявок, поданных инвесторами на государственные облигации с ISIN-кодом AZ0101030085, составила 247,9 миллиона манатов.

Отметим, что средневзвешенная цена государственных облигаций на сумму 80 миллионов манатов по конкурсным заказам установлена ​​министерством финансов на уровне 92,9635 (доходность 7,6108%).

Сообщается, что срок погашения облигаций – 1 октября 2024 года.

Напомним, что Бакинская фондовая биржа — главная фондовая биржа Азербайджана, которая занимается формированием и развитием торговой системы, обеспечивающей организацию торговли ценными бумагами и эффективное исполнение заключенных сделок. В 2022 году на бирже было осуществлено 45 размещений корпоративных ценных бумаг (за исключением ипотечных займов). Кроме того, Бакинская фондовая биржа имеет двусторонние связи с фондовыми биржами Лондона, Варшавы, Москвы и другими биржами. Бакинская фондовая биржа тесно сотрудничает с Международной финансовой корпорацией, совместно с которой провела конференцию, посвященную рынку корпоративных ценных бумаг.