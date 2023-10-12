Азиатский Банк Развития вернулся на банковский рынок Азербайджана с Банком Республика! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После долгой паузы еще одна крупная международная финансовая организация вернулась на банковский рынок Азербайджана! Банк Республика, один из ведущих банков страны, и Азиатский Банк Развития (АБР) подписали кредитное соглашение, по которому банку будет выделен манатный кредит на сумму эквивалентную 20 миллионам долларов США, сообщает в четверг Trend

Привлеченные средства позволят усилить кредитную поддержку приоритетного как для Банка, так и для экономики страны, реального сектора экономики. В частности, средства АБР будут использованы на финансирование микро, малых и средних предприятий, в том числе на развитие предпринимательской деятельности молодежи и женщин. Благодаря разветвленной филиальной сети Банка Республика, привлеченные средства будут направлены на поддержку предпринимателей, работающих во всех регионах Азербайджана.

«Мы высоко ценим что, Азиатский Банк Развития после долгого перерыва, вернулся на банковский рынок Азербайджана с Банком Республика. Подписание данного соглашения - это очередной важный показатель уверенности международных финансовых институтов как в устойчивости банковской системы страны, так и в надежности Банк Республика. Партнерство с такой ведущей международной финансовой организацией как АБР, даст нам возможность поддержать реальный сектор на более выгодных условиях и тем самым способствовать развитию предпринимательства в стране.» - отметил Тариэль Исмайлов, Председатель Правления Банка Республика.

«Малые и средние бизнесы важны для повышения доходов и создания рабочих мест в Азербайджане, поскольку в них занято более двух третей работающего населения, и почти 40% зарегистрированных бизнесов в сельскохозяйственном секторе, принадлежат женщинам. Банк Республика является давним надежным партнером АБР и его работа согласуется с целью АБР по повышению продовольственной безопасности, укреплению сельского хозяйства и оказанию помощи в доступе женщин к финансам, обучению и рынкам. Мы довольны сотрудничеством с Банком Республика и с нетерпением ждем наше дальнейшее сотрудничество», - отметила представитель АБР в Азербайджане Candice McDeigan.

«Банк Республика является сильным и ценным партнером благодаря своему значительному присутствию в сельской местности, ориентации на малые и средние бизнесы и приверженности к продвижению доступа к финансам для женщин предпринимателей и клиентов в сельскохозяйственном секторе. Эта сделка основана на нашем региональном опыте, в частности, на преимуществах использования местной валюты для укрепления финансовых рынков.» - отметила Генеральный Директор Департамента Операций с Частным Сектором АБР Suzanne Gaboury.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В2” с прогнозом “Стабильный” от агентства Moody’s.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

После долгой паузы еще одна крупная международная финансовая организация вернулась на банковский рынок Азербайджана! Банк Республика, один из ведущих банков страны, и Азиатский Банк Развития (АБР) подписали кредитное соглашение, по которому банку будет выделен манатный кредит на сумму эквивалентную 20 миллионам долларов США.