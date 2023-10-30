ЦБ Азербайджана, НДЦ и БФБ обсудили инвестиционную среду на рынке капитала

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с руководителями Национального депозитарного центра Азербайджана (НДЦ), Бакинский фондовой биржи (БФБ) и инвестиционных компаний обсудили инвестиционную среду на рынке капитала.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова на странице в "Х".

"Состоялась очередная наша встреча с руководителями Национального депозитарного центра, Бакинской фондовой биржи и инвестиционных компаний. В ходе встречи мы обсудили работу, проделанную в направлении развития рынков капитала в стране за 9 месяцев текущего года и роль этой сферы в финансовой системе. Кроме того, мы обменялись мнениями об инвестиционной среде на рынках капитала страны, возможностях и перспективах, создаваемых для инвесторов, а также тенденциях и проблемах рынков капитала", - говорится в публикации.

Отметим, что 2 декабря 2022 года Центральный банк Азербайджана ввел в эксплуатацию новую систему эмиссии ценных бумаг.

В связи с государственной регистрацией и размещением через систему инвестиционных ценных бумаг ЦБА, НДЦ и БФБ начато оказание услуг эмитентам в электронном виде по принципу "единого окна".

Система предусматривает государственную регистрацию выпуска инвестиционных ценных бумаг, утверждение проспектов эмиссии и информационных меморандумов, государственную регистрацию выпуска акций при консолидации, дроблении и увеличении или уменьшении номинальной стоимости акций, государственную регистрацию выпуска акций при реорганизации юридических лиц, изъятие инвестиционных ценных бумаг из обращения, утверждение отчета об итогах эмиссии, а также позволяет осуществлять в электронной форме соответствующие операции, связанные с государственной регистрацией выпуска инвестиционных ценных бумаг за пределами территории Азербайджана и государственной регистрацией внесения дополнений и изменений в проспект эмиссии и решение о выпуске.