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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 ноября

Финансы Материалы 26 ноября 2024 09:20 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 ноября этого года установлен на уровне 1,7 и 1,7815 маната соответственно, сообщает Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7815

1 австралийский доллар

AUD

1,104

1 аргентинский песо

ARS

0,5104

1 белорусский рубль

BYN

0,9108

1 бразильский реал

BRL

0,4628

1 дирхам ОАЭ

AED

0,1216

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0704

100 южнокорейских вон

KRW

0,2343

1 чешская крона

CZK

0,2388

100 чилийских песо

CLP

0,62

1 китайский юань

CNY

0,2184

1 датская крона

DKK

0,0202

1 грузинский лари

GEL

2,134

1 гонконгский доллар

HKD

0,0385

1 индийская рупия

INR

0,1544

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9165

100 индонезийских рупий

IDR

0,4664

100 иранских риалов

IRR

1,2056

1 шведская крона

SEK

5,5241

1 швейцарский франк

CHF

0,3406

1 израильский шекель

ILS

0,4663

1 канадский доллар

CAD

0,0197

1 кувейтский динар

KWD

0,4341

1 казахский тенге

KZT

0,0932

1 кыргызский сом

KGS

0,1532

100 ливанских фунтов

LBP

0,0133

1 малайзийский ринггит

MYR

0,6117

1 мексиканский песо

MXN

0,4128

1 молдавский лей

MDL

0,358

1 египетский фунт

EGP

1,6346

1 норвежская крона

NOK

0,0152

100 узбекских сомов

UZS

1,2613

1 польский злотый

PLN

0,4527

100 российских рублей

RUB

2,2273

1 сингапурский доллар

SGD

0,0491

1 саудовский риал

SAR

0,4857

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

0,041

1 турецкая лира

TRY

1,1052

1 тайваньский доллар

TWD

0,9932

1 таджикский сомони

TJS

0,1592

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0411

100 японских йен

JPY

1,1025

1 новозеландский доллар

NZD

1,0169

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