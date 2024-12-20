Обнародованы данные по инвестпроектам между Азербайджаном и Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Казахстаном на первое полугодие 2024 года составил 65 миллионов долларов США, а количество взаимных инвестиционных проектов - пять, передает Trend.

Согласно данным Евразийского банка развития (ЕАБР), из вышеуказанной суммы восемь миллионов долларов (два проекта) - казахстанские инвестиции в Азербайджан, а 57 миллионов долларов (три проекта) - азербайджанские инвестиции в Казахстан.

Отметим, что ЕАБР - многосторонний банк развития c уставным капиталом в семь миллиардов долларов, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Основным источником финансирования кредитно-инвестиционной деятельности ЕАБР являются долгосрочные заимствования, привлеченные на рынках капитала, и собственные средства банка.