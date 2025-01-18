Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 6 января 1,7 13 января 1,7 7 января 1,7 14 января 1,7 8 января 1,7 15 января 1,7 9 января 1,7 16 января 1,7 10 января 1,7 17 января 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному евро понизился на 0,014 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0108 маната и составил 1,7457 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 6 января 1,7536 13 января 1,7360 7 января 1,7666 14 января 1,7426 8 января 1,7598 15 января 1,7513 9 января 1,7524 16 января 1,7488 10 января 1,7502 17 января 1,7500 Средний курс за неделю 1,7565 Средний курс за неделю 1,7457

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям повысился на 0,0284 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0554 маната и составил 1,6567 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 6 января 1,5373 13 января 1,6680 7 января 1,5962 14 января 1,6534 8 января 1,5837 15 января 1,6667 9 января 1,6268 16 января 1,6559 10 января 1,6626 17 января 1,6396 Средний курс за неделю 1,6013 Средний курс за неделю 1,6567

На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0479 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 6 января 0,0481 13 января 0,0480 7 января 0,0481 14 января 0,0479 8 января 0,0481 15 января 0,0479 9 января 0,0481 16 января 0,0479 10 января 0,0481 17 января 0,0478 Средний курс за неделю 0,0481 Средний курс за неделю 0,0479

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