Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
6 января
|
1,7
|
13 января
|
1,7
|
7 января
|
1,7
|
14 января
|
1,7
|
8 января
|
1,7
|
15 января
|
1,7
|
9 января
|
1,7
|
16 января
|
1,7
|
10 января
|
1,7
|
17 января
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному евро понизился на 0,014 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0108 маната и составил 1,7457 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
6 января
|
1,7536
|
13 января
|
1,7360
|
7 января
|
1,7666
|
14 января
|
1,7426
|
8 января
|
1,7598
|
15 января
|
1,7513
|
9 января
|
1,7524
|
16 января
|
1,7488
|
10 января
|
1,7502
|
17 января
|
1,7500
|
Средний курс за неделю
|
1,7565
|
Средний курс за неделю
|
1,7457
На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям повысился на 0,0284 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0554 маната и составил 1,6567 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
6 января
|
1,5373
|
13 января
|
1,6680
|
7 января
|
1,5962
|
14 января
|
1,6534
|
8 января
|
1,5837
|
15 января
|
1,6667
|
9 января
|
1,6268
|
16 января
|
1,6559
|
10 января
|
1,6626
|
17 января
|
1,6396
|
Средний курс за неделю
|
1,6013
|
Средний курс за неделю
|
1,6567
На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0479 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
6 января
|
0,0481
|
13 января
|
0,0480
|
7 января
|
0,0481
|
14 января
|
0,0479
|
8 января
|
0,0481
|
15 января
|
0,0479
|
9 января
|
0,0481
|
16 января
|
0,0479
|
10 января
|
0,0481
|
17 января
|
0,0478
|
Средний курс за неделю
|
0,0481
|
Средний курс за неделю
|
0,0479
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