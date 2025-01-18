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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Финансы Материалы 18 января 2025 13:07 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

6 января

1,7

13 января

1,7

7 января

1,7

14 января

1,7

8 января

1,7

15 января

1,7

9 января

1,7

16 января

1,7

10 января

1,7

17 января

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному евро понизился на 0,014 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0108 маната и составил 1,7457 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

6 января

1,7536

13 января

1,7360

7 января

1,7666

14 января

1,7426

8 января

1,7598

15 января

1,7513

9 января

1,7524

16 января

1,7488

10 января

1,7502

17 января

1,7500

Средний курс за неделю

1,7565

Средний курс за неделю

1,7457

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям повысился на 0,0284 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0554 маната и составил 1,6567 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

6 января

1,5373

13 января

1,6680

7 января

1,5962

14 января

1,6534

8 января

1,5837

15 января

1,6667

9 января

1,6268

16 января

1,6559

10 января

1,6626

17 января

1,6396

Средний курс за неделю

1,6013

Средний курс за неделю

1,6567

На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0479 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

6 января

0,0481

13 января

0,0480

7 января

0,0481

14 января

0,0479

8 января

0,0481

15 января

0,0479

9 января

0,0481

16 января

0,0479

10 января

0,0481

17 января

0,0478

Средний курс за неделю

0,0481

Средний курс за неделю

0,0479

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