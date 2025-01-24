МВФ повысил прогнозы глобального роста на 2025 год - Кристалина Георгиева

БАКУ/Trend/ - Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обсудила глобальные экономические тенденции и вызовы на панельной дискуссии «Глобальные экономические перспективы» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Trend.

Георгиева представила обновленные прогнозы МВФ на 2025 и 2026 годы, отметив, что рост мировой экономики в этом году прогнозируется на уровне 3,3%, что немного выше предыдущих прогнозов. Однако она подчеркнула значительные различия в региональной динамике.

«В рамках этого среднего показателя мы видим высокие результаты в США, где прогнозы роста были значительно улучшены — с 2,2% до 2,7%. В то же время показатели Европы оставляют желать лучшего, а остальной мир демонстрирует смешанные результаты с небольшими увеличениями или снижениями», — заявила Георгиева.

Объясняя сильный рост США, Георгиева отметила высокую производительность, обусловленную динамичными финансовыми рынками, эффективным внедрением технологий и доступом к относительно дешевым энергоресурсам. «Годовая производительность в США стабильно растет примерно на 1%. В то же время развитые экономики столкнулись с падением производительности с более 1% до пандемии до скромных 0,2% сегодня. В развивающихся странах производительность снизилась с 2,5% до 0,7%, а в странах с низким доходом — с 2% до 0%», — подчеркнула она.

Георгиева акцентировала внимание на необходимости устранения этих дисбалансов за счет повышения производительности и эффективного распределения капитала. «Мир переживает колоссальную технологическую трансформацию. Капитал должен направляться туда, где он может принести наибольшую пользу. Для того чтобы страны двигались вперед, они должны активно создавать возможности для предпринимательства и эффективно использовать капитал. Европе, в частности, необходимы глубокие и единые финансовые рынки, чтобы оставаться конкурентоспособной», — отметила она.

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