Moody’s видит стимулы для "зеленых" займов в 2024 году

БАКУ/Trend/ — Авторитетное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует выпуск в мире в 2024 году облигаций, связанных с устойчивым развитием экономик, на общую сумму 950 миллиардов долларов США, из них на "зеленые" бонды придется 580 миллиардов долларов, передает в четверг Trend со ссылкой на информацию Moody’s.

В агентстве уверены, что имеющийся на развивающихся рынках дефицит с "климатическими кредитами" будет стимулировать новые подходы к финансированию.

В частности, различные банки развития (Международный банк развития — структура Всемирного банка, Европейский банк реконструкции и развития и другие) будут эмитентами "устойчивых" облигаций и предложат другие "зеленые" инструменты.

"Инвестиции в новые "зеленые" технологии будут ускоряться, поскольку финансирование "переходного периода" (от ископаемого топлива к "зеленому" миру) приобретает все большее значение. Налицо растущая политическая поддержка экологически чистых решений, включая "зеленый" водород, биотопливо, аккумуляторы для хранения энергии, устройства по улавливанию углерода, его утилизация и хранение. Такая поддержка может повысить ценовую конкурентоспособность этих технологий, увеличивая вероятность того, что подобные "зеленые" проекты станут растущей неотъемлемой частью структур финансовых облигаций (государственных или частных)", — отметили в Moody’s.

По мнению его экспертов, рыночные инновации откроют новые возможности для долгосрочного экономического роста в мире.

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