ЦБА изучает востребованность в Азербайджане в "зеленых" кредитах и облигациях

БАКУ/Trend/ - В преддверии проведения COP29 в Баку, на рынок страны может выйти множество инновационных продуктов в области устойчивого финансирования.

Об этом в среду, отвечая на вопрос Trend, заявил глава правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов.

"COP29 пройдет в Азербайджане как престижное мероприятие. Для нашей страны большая удача принять его. Все структуры страны вовлечены в этот процесс", - отметил Кязимов.

По его словам, работа в направлении выпуска "зеленых кредитов" и "зеленых облигаций" в Азербайджане зависит не только от ЦБА.

"У бизнеса должен быть спрос на "зеленые кредиты". И тогда банк может предпринять шаги в этом направлении. Ситуация по "зеленым инструментам" финансирования изучается", - добавил он.

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