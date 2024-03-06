ОВОС по СЭС "Шафаг" будет представлен в минэкологии Азербайджана до конца марта

БАКУ/Trend/- Компания "Lightsource bp" ("дочка" компании bp) планирует до конца марта текущего года представить в министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана окончательный вариант отчета Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебраильском районе Азербайджана.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил главный специалист по планированию экологических и социальных вопросов "Lightsource bp" Аарон Шейн в ходе общественного собрания для обсуждения предварительной версии документа Оценки воздействия на окружающую среду и социальную среду (ОВОСиСС) проекта СЭС "Шафаг".

"В марте мы планируем представить окончательный вариант ОВОС по проекту строительства СЭС "Шафаг" в министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана и рассчитываем, что он будет утвержден в апреле", - отметил Шейн на общественных слушаниях отчета.

По его словам, в отчете нашли отражение информация о текущем состоянии окружающей и социальной сред, приведены прогнозы по влиянию реализации проекта на экологию, мероприятия по сведению к минимуму и сокращению любого потенциального воздействия на окружающую среду и население.

"Строительство планируется начать во второй половине текущего года в 5-10 км от Джебраила. Оно займет в целом 18 месяцев", - подчеркнул Шейн.

Территория станции составит 802 га, сама станция будет иметь 240 МВт мощности переменного тока (генерирующая мощность), которая на пике может достичь 288 МВт. Проект включает в себя проектирование, поставку оборудования, строительство, монтаж, испытания, ввод в строй и эксплуатацию фотоэлектрической солнечной электростанции.

"Lightsource bp" будет отвечать за строительство, ввод и эксплуатацию станции. Электроэнергия, производимая электростанцией, в конечном итоге будет передаваться в национальную электросеть Азербайджана. В рамках проекта также планируется строительство подстанции 33/330 кВ. В соответствии с графиком, с июля по октябрь 2024 года компания "Lightsource bp" планирует провести работы по мобилизации сил и средств (рабочую силу, технику и прочее) и подготовку территории.

Строительство СЭС будет вестись с октября 2024 года по ноябрь 2025 года, пуско-наладочные испытания начнутся в ноябре 2025 года, коммерческая эксплуатация станции начнется с декабря 2025 года.

Планируется, что в течение 6-8 месяцев строительный персонал будет включать 300 человек в среднем, в пиковый период он достигнет 700 человек.

Ожидается, что СЭС будет ежегодно вырабатывать 500 млн кВт/час электроэнергии.

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