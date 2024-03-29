В Азербайджане создан техкомитет в сфере электроэнергетики и ВИЭ

БАКУ/Trend/ — В Азербайджане создан технический комитет в сфере электроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передает в пятницу Trend со ссылкой на минэнерго.

Данный технический комитет создан Азербайджанским институтом стандартизации, который подчиняется Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору над потребительским рынком.

Техкомитету присвоен индекс "AZSTAND/TK 46" по стандартизации "Электрическая и возобновляемая энергия", утверждены его устав и структура.

"Целью Технического комитета является обеспечение участия заинтересованных сторон в создании нормативной документационной базы в таких областях, как формирование конкурентной среды на рынке электроэнергии, обеспечение эффективной деятельности субъектов электроэнергетики, стимулирование использования ВИЭ в производстве электроэнергии, эффективном использовании энергоресурсов и обеспечении энергоэффективности», — уточнено в пресс-релизе министерства энергетики.

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