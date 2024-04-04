В Азербайджане проводится большая работа по переходу на "зеленую энергию" - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане осуществляются важные меры по развитию сферы возобновляемых источников энергии. Переход на "зеленую энергию" является одним из основных направлений энергетической политики азербайджанского государства.

Об этом в четверг Trend сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Она отметила, что в целях развития сферы возобновляемых источников энергии в Азербайджане были подписаны соглашения с крупными мировыми компаниями, специализирующимися в этой области, предусматривается создание в том числе более 10 гидроэлектростанций в Карабахе.

"Эти и другие меры позволят постепенно увеличивать долю энергии, получаемой из источников "зеленой энергии", в энергетическом балансе страны. Наличие у Азербайджана широкого потенциала в области возобновляемых источников энергии позволяет реализовать широкий спектр мероприятий в этом направлении. Так, технический потенциал возобновляемых источников энергии составляет 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Экономический потенциал оценивается в 27 ГВт, в том числе 3 000 МВт по ветровой энергии, 23 000 МВт - по солнечной энергии, 380 МВт - по биоэнергетическому потенциалу, 520 МВт - по потенциалу горных рек", - сказала депутат.

Гасанова отметила, что в том числе имеют большой потенциал в области возобновляемых источников энергии освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

"На этих территориях проводятся масштабные работы по созданию инфраструктуры возобновляемых источников энергии. Так, в рамках восстановления производственных мощностей электроэнергии уже введены в эксплуатацию 4 восстановленные в Лачине, Кяльбаджаре и Суговушане гидроэлектростанции мощностью 20,2 МВт. В то же время в Джебраильском районе на реке Араз продолжается строительство двух гидроэлектростанций общей мощностью 140 МВт (100 МВт - "Худаферин", 40 МВт - "Гыз Галасы"). Кроме того, реализация проекта ветровой электростанции мощностью около 100 МВт, которую планируется построить в Лачине/Кяльбаджаре, внесет дополнительный вклад в создание "зеленой энергетической зоны" на освобожденных от оккупации территориях", - подчеркнула депутат.

Она добавила, что переход на "зеленую энергию" играет важную роль в решении глобальных экологических проблем.

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