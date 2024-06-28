Эксперт FAO о шагах по снижению потерь и отходов от продовольственной сферы

БАКУ/Trend/ - Потери и отходы от продовольственной сферы (Food Loss & Waste - FLW) составляют 10% в общей эмиссии парниковых газов в мире.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил эксперт FAO (Организация по продовольствию и сельскому хозяйству ООН) Парвиз Алиев в ходе выступления на международном форуме в Баку "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего".

Представитель FAO упомянул, что снижение FLW является приоритетом для действий FAO по реализации Дорожной карты по ограничению глобального потепления 1,5 градусами Цельсия.

По его словам, глобальная продовольственная система ответственна за 21-37% в общих выбросах парниковых газов.

"Производители продовольствия используют землю, воду, энергию, то есть, важнейшие ресурсы, иногда не возобновляемые. И когда нет бережного отношения к продовольствию, то это влияет на всю экономическую систему, а также на изменение климата. Такой подход уже заставил FAO прогнозировать, что производство продовольствия в мире может снизиться на 35-50%, что приведет к сильнейшим негативным последствиям", - отметил Алиев.

Он подчеркнул, что FAO проводит Глобальную продовольственную инициативу (Global Food Initiative) для уменьшения потерь и отходов в сфере продовольствия.

"В ряде случаев, если не удается сократить отходы, то из использованных продтоваров следует создать посредством переработки и технологий полезную непродовольственную продукцию", - добавил он.

Алиев также сообщил, что в Азербайджане FAO реализует проекты для фермеров, уже позволившие повышать доходы фермерских хозяйств суммарно на 15% (на 3,6 миллиона долларов США в год).

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