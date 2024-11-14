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ЦБ Азербайджана в сотрудничестве с другими структурами утвердил дорожную карту для согласованности национальных таксономий

Зеленая экономика Материалы 14 ноября 2024 16:09 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ – Центральный банк Азербайджана в сотрудничестве с IFC, Сетью устойчивого банковского и финансового сектора (SBFN), Международной платформой по устойчивому финансированию (IPSF), Программой развития ООН (UNDP) и при поддержке Финансовой инициативы ООН по окружающей среде (UNEP FI) утвердил Дорожную карту по продвижению совместимости и сопоставимости таксономий устойчивого финансирования.

Об этом в четверг Trend сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде.

"В разных странах существуют собственные таксономии и разработана дорожная карта для их взаимной согласованности. Это дорожная карта, по которой согласились работать более 110 стран, предусматривает деятельность в пяти различных направлениях. Дорожная карта уже утверждена, и результаты будут обсуждаться в Бразилии. Вероятно, после Бразилии будут дополнительные этапы", - сказал он.

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