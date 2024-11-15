В зданиях прокуратуры проведена работа по сокращению углеродного следа - генпрокурор

БАКУ /Trend/ - В зданиях прокуратуры была проведена работа по сокращению углеродного следа и продвижению экологически чистых инициатив.

Как передает Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев на сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", которая прошла в Голубой зоне в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

"Недавно открывшиеся здания прокуратуры оснащены интегрированными солнечными панелями и электромобилями, которые демонстрируют нашу приверженность сокращению углеродного следа и продвижению экологически чистых инициатив.

Прокуратура расследует экологические преступления, совершенные во время почти 30-летней оккупации территорий, освобожденных от оккупации после восстановления территорий Азербайджана. Продолжается работа по юридической оценке экологических нарушений и началу лесовосстановительных кампаний", - отметил он.

Говоря об обязательствах прокуратуры Азербайджана по развитию деятельности, связанной с климатом, Кямран Алиев отметил, что увеличив парк электромобилей до 30, мы значительно сократим наш углеродный след, кроме того, продолжим использовать солнечную и ветровую энергию для обеспечения энергией наших административных зданий.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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