Планируется проведение международной конференции "Синергия для устойчивого лесного хозяйства и биоразнообразия" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й Конференции сторон ООН об изменении климата (COP29) состоялось заседание высокого уровня на тему "Леса для климата, природы и людей: увеличение климатического финансирования для защиты лесов".

Как сообщает Trend, в мероприятии, прошедшем при совместной организации председательства COP29 и Форума ООН о лесах (UNFF), также приняли участие официальные лица министерств окружающей среды Бразилии, Соединенного Королевства, Демократической Республики Конго, Канады, Суринама и Японии, а также сотрудники Программы ООН по окружающей среде, Всемирного банка, Зеленого климатического фонда, Глобального экологического фонда и Азиатского банка развития.

На встрече высокого уровня соответствующие эксперты, официальные представители обсудили вопросы, связанные с потерей лесов на фоне изменения климата, деградацией лесных экосистем, укреплением климатических действий и политики в достижении целей Парижского соглашения путем решения существующих проблем, связанных с лесами, использованием дополнительного климатического финансирования для защиты лесов, включая существующие инновационные механизмы финансирования, усиление глобальных усилий по обмену информацией и управлению знаниями о лучших практиках.

На мероприятии была представлена информация об инициативе проведения в следующем году международного мероприятия на тему "Синергия для устойчивого лесного хозяйства и биоразнообразия: Диалог сотрудничества во имя зеленого мира", инициированной министерством экологии и природных ресурсов.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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