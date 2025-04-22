Оператор IGB об интеграции принципов устойчивого развития в свою деятельность

БАКУ/Trend/ - Компания ICGB - оператор интерконнектора Греция-Болгария (IGB), продолжает следовать стратегии интеграции устойчивого развития в свою деятельность, реализуя долгосрочные экологические практики, сообщает Trend со ссылкой на ICGB.

"В рамках своей системы экологического и социального управления ICGB продолжает внедрять ответственные подходы к охране окружающей среды вдоль маршрута газопровода IGB, включая долгосрочный мониторинг и управление состоянием лесов, лугов, прибрежных зон, местной флоры, фауны и природных экосистем", – отметили в компании.

Одной из ключевых инициатив является программа лесовосстановления в Греции, в рамках которой будет высажено более 30 тысяч саженцев для поддержки биоразнообразия и восстановления природных сред, затронутых в период строительства.

"В условиях трансформации энергетического сектора такие компании, как ICGB, играют важную роль в формировании ответственного и экологически ориентированного будущего. Энергетическая безопасность и защита окружающей среды не должны противоречить друг другу – они должны развиваться вместе", – подчеркнули в компании.

Отметим, что IGB позволяет Болгарии подключаться к Южному газовому коридору и является частью "Вертикального газового коридора". Газопровод укрепляет энергетическую связанность и безопасность в регионе, предоставляя доступ к природному газу из новых, диверсифицированных источников.

На данный момент газопровод функционирует с мощностью 3 миллиарда кубометров в год с потенциальным расширением до 5 миллиардов кубометров в год. Интерконнектор покрывает около 70 процентов внутреннего потребления природного газа в Болгарии и обеспечивает надежный маршрут для поставок на ключевые рынки, такие как Молдова и Украина.

X: @Lyaman_Zeyn