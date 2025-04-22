В Азербайджане будут проводиться аудиты для определения возможностей повышения энергоэффективности

БАКУ /Trend/ - Освещение зданий аэропорта или аэродрома, взлетно-посадочных полос, подъездных путей и перронов должно быть заменено эксплуатантами светодиодными лампами для экономии энергии с использованием последних технологических инноваций.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в "Правилах снижения воздействия сферы авиации на окружающую среду", утвержденных соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджана.

Согласно постановлению, будут проводиться аудиты с целью определения возможностей повышения энергоэффективности и энергосбережения, а также экономически эффективных мер по повышению энергоэффективности, которые необходимо реализовать.

Все субъекты, действующие на территории аэропорта или аэродрома, должны поощряться эксплуатантами к использованию возобновляемых источников энергии.