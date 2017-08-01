В Азербайджане заработали новые терминалы для обмена валюты

1 августа 2017 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В центрах обслуживания граждан – "Şəbəkə" ООО Azerpoct, уже начали функционировать платежные терминалы e-GovPay с функцией обмена валюты, сообщил Trend во вторник источник на рынке почтовой связи Азербайджана.

В настоящее время терминалы автоматического обмена валюты установлены в центрах "Şəbəkə" почтового оператора, расположенных в Ясамальском, Хазарском и Бинагадинском районах города Баку, а также в здании Главпочтамта.

Посредством терминалов e-GovPay можно также производить оплату коммунальных услуг, услуг связи, интернета и т.д.

Число терминалов будет увеличиваться по мере открытия новых центров "Şəbəkə". В ближайшее время еще один центр будет открыт в Ясамальском районе. Почтовый оператор также готовится к открытию центров в Сабунчинском районе города Баку и в Сумгайыте.

В перспективе платежные терминалы e-GovPay, в том числе терминалы с функцией обмена валют, как сказал ранее источник, будут установлены в общественных местах и в торговых объектах Баку, а также в телекоммуникационных узлах государственных операторов связи, что является альтернативным вариантом, позволяющим гражданам производить оплату услуг связи, так как согласно закону "О безналичных расчетах", сами операторы не имеют полномочий по приему платежей.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

Azernews Newspaper
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