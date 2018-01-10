Услуги минсельхоза Азербайджана интегрированы в портал е-правительства

10 января 2018 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Три электронные услуги министерства сельского хозяйства Азербайджана интегрированы в портал "Электронное правительство" (e-gov.az), говорится в среду в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В портал интегрированы следующие услуги ведомства:

- прием обращений и документов для смены водительских удостоверений тракториста и других видов механических транспортных средств;

- прием обращений и документов на государственную регистрацию тракторов и других видов механических транспортных средств используемых в сельском хозяйстве и в лесном хозяйстве;

- прием обращений и документов для снятия с учета тракторов и других видов механических транспортных средств используемых в сельском хозяйстве и в лесном хозяйстве.

В настоящее время число электронных услуг минсельхоза Азербайджана достигло 22.

Для использования услуг необходимо пройти регистрацию на портале.

Портал е-правительства является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет усиления взаимодействия различных госорганов и ускорения документооборота в электронном формате.

Из общего числа утвержденных электронных услуг (436) в портал была интегрирована 333 е-услуг. Общее количество электронных услуг, размещенных на сайтах госучреждений Азербайджана, составляет 508.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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