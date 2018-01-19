Расширена телекоммуникационная инфраструктура села Джоджуг Марджанлы

19 января 2018 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новые дома, построенные в селе Джоджуг Марджанлы, обеспечены услугами стационарной телефонии, сказал Trend в пятницу глава Исполнительной власти Джабраильского района Камал Гасанов.

По его словам, телефонная связь будет подключена, как только дома будут заселены.

Основная работа по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в селе уже осуществлена. В селе, как сказал Гасанов, развернуты также услуги интернета и мобильной связи.

На территории села, как сообщалось ранее, созданы кабельно-канализационные сооружения, создана локальная сетевая инфраструктура и задействована АТС (междугородный код +994 026 38X XX XX). До села проложена оптическая линия протяженностью около 10 километров. На начальном этапе были телефонизированы и подключены к интернет-сети 50 домов, школа и объекты государственной значимости. С учетом того, что в селе дополнительно построено еще 100 домов и других социальных объектов, телекоммуникационная сеть расширена путем установки дополнительного оборудования, создания распределительной сети, увеличения портов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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