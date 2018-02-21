IT-компания Азербайджана экспортирует технологические решения в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская IT-компания Neuron Technologies готовится к реализации проекта в сфере образования в Узбекистане, сказал Trend в среду глава компании Исмаил Алекберов.

По словам Алекберова, проект предусматривает внедрение платформы управления образованием – Unibook в министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Переговоры о реализации проекта были проведены накануне с заместителем министра высшего и среднего специального образования Узокбоем Бегимкуловым.

«Замминистра был проинформирован о создании компанией для минобразования Азербайджана единой платформы управления образованием на базе системы Unibook. Согласно достигнутой договоренности с замминистра, компания Neuron Technologies займется внедрением Unibook в ведомстве», - сказал Алекберов.

Для модификации системы Unibook под требования системы образования Узбекистана, по словам Алекберова, будут проведены встречи на уровне экспертов. Была также достигнута договоренность о проведении из Баку вебинара для 84 образовательных учреждений и вузов Узбекистана, для которых будет организована онлайн презентация системы и проведены тренинги.

В перспективные планы компании Neuron Technologies входит открытие представительства в Ташкенте, что позволит экспортировать технологические решения на рынок Узбекистана под брендом «Made in Azerbaijan».

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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