В Instagram появится функция видеозвонка

В соцсети Instagram появятся опции голосового и видеозвонка, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Techcrunch.
Пользователи обнаружили в Андроид-версии Instagram файлы и иконки функций "звонок" и "видеозвонок". О появлении иконки видеозвонка сообщали еще в январе, но тогда эта функция, по-видимому, еще проходила этап внутреннего тестирования. Теперь же значки вызова появились в общедоступных файлах. Очевидно, скоро будет официально объявлено о появлении новых функций, отмечает Techcrunch.
В Instagram эту информацию пока не подтвердили.
"Боюсь, мы не можем это комментировать", — заявил Techcrunch представитель компании.
Instagram — приложение для смартфонов и планшетов, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также делиться ими с другими пользователями.
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