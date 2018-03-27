Телеканал Real TV теперь доступен в Ailə TV

БАКУ /Trend/ - Добавлен новый телеканал в основной пакет каналов кабельного цифрового вещания и в пакет каналов IPTV от Ailə TV.

Теперь все абоненты цифрового кабельного телевидения и IPTV от Ailə TV смогут просматривать новый местный телеканал Real TV. В списке каналов IPTV от Ailə TV канал под номером 10, а для просмотра канала в цифровом кабельном ТВ абонентам необходимо осуществить автопоиск в ресиверах или ручной поиск по частоте 450 Mhz.

Отметим что, телеканал Real TV начал вещание с 15 марта текущего года, является преимущественно новостным каналом. Коллектив телеканала в основном собран из бывших сотрудников ANS TV.

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