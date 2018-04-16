Thales и Узбекистан намерены сотрудничать в разработке спутников

Французский производитель информационных систем для авиакосмического, военного и морского применения Thales International намерен сотрудничать с Узбекистаном в сфере разработки и производства спутников и спутникового оборудования, сообщила в понедельник передача «Тахлилнома» в эфире телеканала «Узбекистан 24».

Планируется совместная реализация проектов по комплексным космическим системам, включая запуск и управление спутниками различного назначения.

На территории Узбекистана может быть организована технологическая база Thales International для обучения местных специалистов.

Кроме того, компания предложила реализовать совместный проект по развитию инфраструктуры для подключения Узбекистана к сети скоростного интернета с использованием космических технологий.

В феврале президент Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о мерах по развитию космических исследований и технологий в Узбекистане, где констатировалась стагнация в этой отрасти. На созданную распоряжением правительственную комиссию были возложены задачи по изучению опыта развитых в космической отрасли стран и разработка концепций внедрения в стране космических и спутниковых технологий.

В начале года Шавкат Мирзиёев поручил резко снизить цены на доступ в интернет, а также увеличить скорость подключения минимум в четыре раза в нынешнем году, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.

Французские компании Oberthur и Thales участвовали в создании системы паспортно-визовых документов на основе биометрического контроля.

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