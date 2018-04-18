ITU утвердил кандидатуру Азербайджана в бюро по радиорегулированию

18 апреля 2018 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный телекоммуникационный союз (International Telecommunication Union - ITU) утвердил кандидатуру Азербайджана на выборы в Совет ITU и в Радиорегламентарный комитет ITU по группе стран региона "С" (Восточная Европа и Северная Азия), сообщил Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

Азербайджан выдвинул кандидатуру Сахибы Гасановой - инженера по специальности, которая представляет министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Выборы пройдут в рамках полномочной конференции ITU, которая пройдет с 29 октября по 16 ноября 2018 года в Дубае.

Полномочная конференция созывается один раз в четыре года и управляется Административным советом. Конференция является высшим органом ITU, отвечающим за выработку дальнейшей политики организации. На конференции определяется общая политика, принимаются четырехгодичные стратегические и финансовые планы, а также избирается высшее руководство организации, члены Совета и Радиорегламентарного комитета.

На выборах, состоявшихся в 2014 году, в число стран-кандидатов на членство в Совете ITU по группе стран региона "С" вошли: Азербайджан, Польша, Болгария, Македония, Румыния, Россия и Кыргызстан.

Выборы в Совет прошли по пяти регионам. Азербайджан вошел в Совет, набрав 94 голоса. Помимо Азербайджана в Совет ITU также вошли Польша (133 голоса), Болгария (124), Россия (124) и Румыния (111). Членство Азербайджана в Совете ITU продлится до конца 2018 года.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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