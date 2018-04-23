В столице Казахстана создаётся IT-хаб

23 апреля 2018 14:12 (UTC+04:00)

О создании собственной инновационной экосистемы рассказал в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Аскар Жумагалиев, передаёт МИА «Казинформ».

«С учетом развитого человеческого потенциала, мы стремимся сформировать собственную инновационную экосистему. Проводится большая работа в этом направлений. По поручению Главы государства создается Астана IT-хаб. Мы создаем необходимые условия для привлечения молодых ІТ-специалистов. Это бесплатный офис, проживание, развитая техническая инфраструктура. На базе ІТ-хаба откроем школу программирования, где будут обучаться и работать ребята, будущие создатели инновационной стартап экосистемы нашей страны», - сказал Аскар Жумагалиев.

Как напомнил Аскар Жумагалиев, в феврале текущего года стартовали программы для молодых ребят и компаний, имеющих интересные идеи и ІТ-проекты.

«Мы приглашаем участников ІТ-классов и ІТ-центров на площадку Астана Хаба для дальнейшего развития собственных ІТ-проектов. Следующие направления - «Переход на цифровое государство» и цифровизация отраслей экономики, которые нацелены на повышение качества услуг, сокращение издержек и экономию времени населения и бизнеса. Так мы двигаемся к 80% предоставлению госуслуг в электронном формате. Это позволит сократить до 40 млн справок ежегодно, и оперативно получать услуги в электронном виде, сэкономив более 12,5 млрд тенге», - сказал заместитель Премьер-Министра РК.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Пенсионный фонд Казахстана усилил работу с самозанятыми
Бизнес 12:31
Активы пенсионного фонда Казахстана выросли в I квартале 2018 года
Бизнес 10:47
Узбекистан и Канада обсудили сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии
Энергетика 10:42
Шойгу прибыл в Пекин для участия в совещании ШОС
Россия 09:22
Казахстан будет субсидировать фермерам кредиты на сельхозтехнику
Казахстан 22 апреля 09:47
Нацбанк Казахстана объявляет тендер на закупку счетно-денежных машин
Тендеры 21 апреля 15:08
"Казахстанские железные дороги" расширяют сотрудничество с «РЖД Логистика»
Бизнес 21 апреля 14:18
«Эйр Астана» объявляет тендер
Тендеры 21 апреля 14:08
Узбекистан примет участие в учениях ПВО стран СНГ в 2018 году
Узбекистан 21 апреля 13:23
В Узбекистане создаётся центр передовых технологий
ИКТ 21 апреля 11:09
Казахстанская нацпалата предпринимателей стала оператором программы поддержки экспорта
Бизнес 21 апреля 10:59
Казахстан принял участие в заседании глав ВС стран СНГ
Казахстан 21 апреля 10:26
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 20 апреля 17:41
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на ремонт дорог
Тендеры 20 апреля 17:36
Узбекистан закупил в Казахстане верблюдов на более $1 млн
Бизнес 20 апреля 17:30
Генштабы СНГ намерены сотрудничать в противодействии беспилотной авиации
Политика 20 апреля 16:23
Finnair возобновит авиарейсы Астана-Хельсинки
Бизнес 20 апреля 16:14
Узбекистан и Всемирный банк обсудили инновационное развитие
Бизнес 20 апреля 14:21