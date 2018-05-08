В Азербайджане запущена услуга изготовления персонализированных марок

БАКУ /Trend/ - ООО Azermarka запустила услугу изготовления персонализированных марок, которая позволяет каждому желающему превратить фотографию в почтовую марку, сказали Trend в ООО.

Обратиться за получением персонализированной марки можно либо в Azermarka либо в центр обслуживания граждан «Şəbəkə» расположенный по адресу Узеира Гаджибейли 36.

«Цена одного марочного листа, состоящего из 12 марок, обойдется по цене 15 манатов», - сказали в ООО.

Персонализированные марки могут быть интересны коллекционерам филателистам, а также использоваться для почтовых отправлений.

Как сказали в ООО, в ближайшее время будет презентована эксклюзивная серия почтовых марок, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Марки будут выпущены в ограниченном количестве и будут представлены на организованной Azermarka выставке филателистов приуроченной к 100-летию АДР.

Официальный курс на восьмое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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