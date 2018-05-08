К июлю в Китайской оптической долине будет построено 20 базовых станций 5G

В провинции Хубэй (Центральный Китай) ускоренными темпами продвигается работа по внедрению в коммерческую эксплуатацию сети 5G, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на China Mobile.

К концу июня в зоне освоения новых и высоких технологий "Дунху" в Ухане, административном центре Хубэя, будут построены первые 20 базовых станций 5G, таким образом появятся условия для начала тестирования сети 5G.

Как стало известно, в начале этого года Ухань был выбран в качестве одной из экспериментальных площадок China Mobile по внедрению сети 5G. В течение года здесь планируется построить свыше 100 базовых станций 5G. В основном они будут сосредоточены в зоне "Дунху", которую еще называют "Оптической долиной Китая", на набережной Цзянтань в районе Ханькоу и рядом с вокзалом Ханькоу. Больше всего их будет установлено в зоне "Дунху".

По словам менеджера проекта Хуан Вэньцзе, реализация проекта продвигается успешно, уже построено 12 станций, до конца июня осталось построить еще восемь, тогда появятся условия для начала тестирования сети 5G.

Кроме того, в апреле власти Уханя обнародовали план по строительству базовых станций 5G, в рамках которого намечено построить 3000 макро и 27000 микро базовых станций. К 2020 году сеть 5G должна будет охватывать весь город и будет введена в полномасштабную коммерческую эксплуатацию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.