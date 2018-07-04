Узбекистан увеличил ёмкость внешнего интернет-канала в полтора раза

БАКУ /Trend/ - Пропускная способность внешнего интернет-канала Узбекистана достигла 140,034 гигабит в секунду, что в полтора раза больше показателя в начале 2018 года (94,034 гигабит в секунду).

Об этом сообщили в министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Согласно информации, с начала 2018 года проложено 690 километров оптоволоконных линий связи (ОВСЛ), установлено и введено в действие 1 004 базовых станций, в том числе 483 – по технологии 3G и 4G LTE. На сегодня протяженность ОВЛС составляет 24,5 тысячи километров, а общее количество базовых станций – почти 21 тысячу.

За полгода в Mirzo Ulugbek Innovation Center прошли отбор и получили статус резидента 176 компаний. Общее количество резидентов составляет 319 компаний, а число сотрудников превысило 2 600 человек.

В течение 2018 года ёмкость международного интернет-канала будет увеличена в 8-10 раз и доведена до 1 терабит в секунду. Планируется проложить ещё 2 000 километров оптоволоконных линий связи.

Отметим, что ранее генеральный директор АК «Узбектелеком» Фарход Розиев заявил, что Узбекистан увеличит пропускную способность внешнего интернет канала до конца 2018 года до 1,2 тысячи гигабит в секунду.

«Мы не обещаем сразу 20−30−50 мегабит в секунду в каждую квартиру. На это потребуется больше времени. Но это будут «настоящие» мегабиты – не на бумаге, а на деле, новые доступные цены, обновленный пакет услуг и максимально упрощенная логика тарифов», – сказал Розиев.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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