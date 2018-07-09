В Азербайджане увеличилось число пользователей е-подписи

БАКУ /Trend/ - В первой половине текущего года выдано более 20 тысяч сертификатов электронной подписи, сказали Trend в понедельник в информационно вычислительном центре министерства транспорта связи и высоких технологий Азербайджана.

Согласно данным ИВЦ, это примерно в два раза превышает аналогичный показатель минувшего года

«В Азербайджане, наряду с ростом числа сертификатов электронной подписи, наблюдается расширение масштаба ее использования. Так, за шесть месяцев этого года число сертификатов, выданных национальным центром сертификационных услуг, достигло 20 454. По государственным структурам этот показатель составляет 6 780, юридическим лицам – 9 132, физическим лицам – 4 542», - сказали в ИВЦ.

За аналогичный период прошлого года количество выданных сертификатов составило 10 582 (по госструктурам – 3 440, юридическим лицам – 4 560, физическим лицам – 1 580).

Общее число сертификатов электронной подписи, с момента начала их выдачи по состоянию на первое июля 2018 года составило 146 874 (по государственным структурам ­– 82 390 единиц, физическим лицам – 28 894 единиц, юридическим лицам – 35 590 единиц).

Только за июнь 2018 года число выданных сертификатов е-подписи составило 2184 единиц. По государственным структурам этот показатель равен 820, юридическим лицам – 1 084, физическим лицам – 280 единиц.

Кроме того, продолжает расти число операций, осуществленных при помощи е-подписи. На сегодняшний день общее число проведенных госструктурами операций аутентификации и электронной подписи превысило 28,8 миллиона раз, юридическими и физическими лицами – более 8,43 миллиона раз. Общее же число операция с момента запуска системы превысило 37,3 миллиона раз.

Е-подпись упрощает доступ граждан к электронным услугам госучреждений, которые доступны на портале "Электронное правительство" (e-gov.az). В настоящее время из общего числа утвержденных электронных услуг (436) в портал интегрировано 335 е-услуги. Общее количество е-услуг, размещенных на сайтах госучреждений Азербайджана, сегодня достигает 494.

В настоящее время стоимость е-подписи с трехгодичным периодом ее использования для граждан Азербайджана составляет 18 манатов. Кроме того, для физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность стоимость е-подписи, - 36 и 72 маната соответственно, а для сотрудников госучреждений - 58 манатов.

Официальный курс на девятое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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