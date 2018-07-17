Bakcell значительно расширила охват сети LTE

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell расширяет зону охвата своей сети 4G/LTE, чтобы обеспечить еще большее число своих абонентов услугами мобильной связи самого высокого качества.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 30 регионах страны, включая Баку и Абшеронский полуостров, а также центральные части таких регионов, как Гянджа, Губа, Гусар, Хачмаз, Шеки, Загатала, Габала, Лянкяран, Мингячевир, Шамкир, Ширван и Сиязань, позволяя абонентам мобильного оператора получить лучший клиентский опыт на рынке. Только в первой половине 2018 года компания установила на территории страны около 400 новых базовых станций, более 300 из которых поддерживают технологию 4G.

“Спрос на услуги высокоскоростного мобильного интернета на азербайджанском рынке и число устройств, поддерживающих технологию 4G, растет с каждым днем. Поэтому наша компания продолжает расширять зону охвата услуг LTE в регионах страны высокими темпами. Сегодня, наряду с жителями Баку, Абшеронского полуострова и Гянджи, наши клиенты, проживающие в районных центрах более 30 регионов Азербайджана, имеют возможность пользоваться преимуществами сверхскоростного и высококачественного мобильного интернета 4G от Bakcell. Благодаря крупным инвестициям в свою сеть и использованию самых инновационных технологий мира, компания Bakcell продолжит расширять охват своей сети LTE в регионах Азербайджана», - отметил главный исполнительный директор Bakcell г-н Николаи Беккерс.

Отметим, что компания Bakcell стала первым мобильным оператором в стране, запустившим услуги 4G в бакинском метро.

Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Bakcell продолжает осуществление крупномасштабных работ, направленных на расширение охвата сети 4G, с целью сделать услуги 4G/LTE доступными для еще большего числа своих абонентов.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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