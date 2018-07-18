Bakcell организовала очередной тренинг для участников программы AppLab (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, организовала очередной тренинг для участников своей программы AppLab.

Тренинг на тему «Управление Проектами», охватил основные аспекты успешного управления проектами, а также методы планирования и правильного определения критериев качества, диаграммы PERT и Gantt, определение корпоративных правил и т.д. Резиденты центра AppLab узнали, что реализация проектов является одной из важнейших частей бизнес-процессов, происходящих в любой организации. Несмотря на то, что проекты различаются по степени сложности, согласно статистике, более 50 процентов рабочего времени менеджеров уходит на должное управление проектами и построение правильной стратегии. В конце тренинг-сессии, участникам AppLab была предоставлена возможность применить свои новые знания на практике.

«Я был впечатлён общей атмосферой, созданной в центре AppLab. Этот центр предоставляет участникам такие преимущества как обучение, нахождение новых возможностей и перспектив, а также налаживание деловых связей. Подобный бизнес-инкубатор является не только рабочим местом, но и качественным информационным ресурсом для участников. Тренинги на важные темы, подобные сегодняшней, увеличат их внутреннюю мотивацию и помогут добиться успеха в будущем», - отметил инструктор учебного центра CAC Мамед Оруджев.

С запуском программы AppLab в 2014 году, местные разработчики оборудования и программного обеспечения, получили возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Команды, участвующие в программе Bakcell AppLab, получают доступ в инновационный центр AppLab, оснащённый столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов. Многие проекты, разработанные азербайджанскими девелоперами при поддержке AppLab, уже сегодня доступны для скачивания на устройства, работающие на платформах Android и iOS.

Являсь лидером в сфере инноваций, компания Bakcell всегда готова поддержать молодое поколение, предоставляя им методическую помощь и создавая условия для развития и воплощения в жизнь их инновационных идей

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям сеть Bakcell охватывает 99 процентов населения и 93 процентов территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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